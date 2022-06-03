Египет ведет переговоры с Индией о поставках пшеницы в обмен на товары

Египет обсуждает с Индией поставки пшеницы в обмен на товары.

Египет обсуждает с Индией поставки пшеницы в обмен на товары.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на министра снабжения и внутренней торговли Египта Али аль-Мусельхи.

По его словам, Каир рассчитывает достичь соглашения с Нью-Дели об импорте 500 тыс. тонн индийской пшеницы в обмен на промышленные товары, среди которых основное внимание уделяется минеральным удобрениям. Bloomberg отмечает, что аль-Мусельхи встречался в среду с послом Индии в Каире для обсуждения перспектив подобного соглашения.

В середине мая Индия запретила экспорт пшеницы в целях контроля роста внутренних цен. При этом Минторговли и промышленности предусмотрело ряд исключений. В частности, экспорт пшеницы может осуществляться с санкции правительства Индии для удовлетворения потребностей других стран по просьбе их властей. Через несколько дней после введения запрета премьер-министр Египта Мустафа Мадбули заявил, что решение индийских властей не распространяется на уже заключенное с Каиром правительственное соглашение о поставках пшеницы.

Египет является крупнейшим импортером пшеницы в мире, ежегодно закупая за рубежом порядка 11-13 млн тонн зерна. Основными экспортерами в арабскую республику являются Россия и Украина. Объемы поставок российского зерна достигли в прошлом году порядка 8,2 млн тонн (то есть 74,5% всего импорта зерна). Доля Украины составляет порядка 20%, остальное восполняется за счет других государств. Однако военные действия на Украине и масштабные санкции, введенные против России со стороны США и Евросоюза, повлекли за собой нарушения поставок зерна. В этих условиях Каир вынужден искать альтернативные рынки, в том числе неевропейские. К настоящему времени Египет определил 16 потенциальных экспортеров зерна, к которым относятся некоторые страны Евросоюза, США, Аргентина, Канада и Парагвай.