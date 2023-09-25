Египет обсуждает с банком из ОАЭ кредит на казахстанскую пшеницу

Египет ведет переговоры с коммерческим банком Абу-Даби (ADBC) о получении кредита для финансирования закупок пшеницы в Казахстане.

Египет ведет переговоры с коммерческим банком Абу-Даби (ADBC) о получении кредита для финансирования закупок пшеницы в Казахстане.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters.

Переговоры находятся на ранней стадии, пока обсуждается цена и объем пшеницы.

Трейдеры заявили агентству, что узнали о потенциальной сделке после объявленного египетским Главным управлением по поставкам товаров (GASC) тендера по пшенице. Уточняется, что GASC ведет переговоры о цене, которая может быть ниже неофициальной минимальной цены, установленной правительством России - 270 долларов за метрическую тонну.

Трейдеры поставили под сомнение вероятность сделки, заявив, что доставка пшеницы из Казахстана будет сложной с точки зрения логистики и потребует наземных поставок через другие страны. GASC пока никак не комментировал информацию о потенциальном соглашении.

Египет является крупнейшим покупателем пшеницы в мире и пытается сократить свои расходы на импорт, так как борется с нехваткой иностранной валюты, из-за которой он был вынужден отсрочить платежи за пшеницу.

Reuters и Bloomberg сообщали, что Минсельхоз России недавно заблокировал сделку по продаже 480 тыс. тонн российской пшеницы в Египет. Предположительно, причиной стала цена, установленная ниже минимальной. На этом фоне египетские власти заявили о планах закупать пшеницу из других стран, например, из Франции и Болгарии. При этом власти Египта отрицали отказ от закупки российской пшеницы.

В прошлом сезоне Египет увеличил закупки пшеницы у России на 61,1%, до 8,1 млн тонн. В августе Египет закупил 300 тыс. тонн российской пшеницы по 250 долларов за тонну.