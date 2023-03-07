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Эфиопия стала экспортером пшеницы в 2023 году

Эфиопия стала экспортером пшеницы в 2023 году Эфиопия в этом году добилась статуса экспортера пшеницы, начав ее выращивать в достаточном для поставок объеме.
АПК
7 марта 2023 г. 15:24
Эфиопия стала экспортером пшеницы в 2023 году

Эфиопия в этом году добилась статуса экспортера пшеницы, начав ее выращивать в достаточном для поставок объеме.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщила во вторник на пленарной сессии Пятой конференции ООН по вопросу наименее развитых стран министр планирования и развития этой страны Фетсум Ассефа.

"Мы в Эфиопии приступили к сложной программе структурных реформ 4 года назад после того, как недавно закрыли главу двухлетнего внутреннего конфликта при поддержке Африканского союза… В рамках нашей инициативы "Зеленое наследие" нам удалось посадить более 25 млрд саженцев всего за 4 года. Благодаря кластерному способу выращивания пшеницы с использованием ирригации в этом году нам удалось произвести излишки пшеницы на экспорт", - сказала она.

Согласно докладам продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), Эфиопия находится на последнем месте по показателю экспорта пшеницы наряду с Египтом, а ранее его начало и вовсе не прогнозировалось до 2027 года.

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Версия на английском языке Ethiopia becomes wheat exporter in 2023

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