​EBRD намерен выделить дополнительные средства на развитие сельскохозяйственного сектора в Азербайджане

Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ Несмотря на развитие нефтяного сектора в Азербайджане и сокращение доли сельского хозяйства в экономике, в последние годы с развитием ненефтяного сектора развивается также аграрный сектор.

Как сообщает Report, об этом сказал глава представительства Европейского банка реконструкции и развития (EBRD) в Азербайджане Нил Маккейн.

По его словам, EBRD до настоящего времени оказывал помощь сельскому хозяйству посредством банков-партнеров: "Положительным моментом является рост доли сельского хозяйства в экономике с 13% до 15%. Мы хотели бы осуществить прямые инвестиции в развитие этой сферы. До настоящего времени мы профинансировали 11 проектов на общую сумму 40 млн. евро".

Н.Маккейн также отметил, что в рамках технической помощи сельскому хозяйству EBRD в будущем планирует выделять каждому клиенту 300 тыс. евро.