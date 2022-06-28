О нас

Джалилабадские фермеры не могут продать урожай картофеля

Джалилабадские фермеры не могут продать урожай картофеля В Джалилабадском районе картофель гниет на посевных площадях.
АПК
28 июня 2022 г. 16:17
Джалилабадские фермеры не могут продать урожай картофеля

В Джалилабадском районе картофель гниет на посевных площадях.

Об этом местному бюро Report сообщили фермеры.

По их словам, снижение цен на продукцию в последние дни поставило их в сложное положение: "Продукции много, а покупателей нет. Продолжается уборка картофеля. Нас беспокоит резкое падение цен на продукцию и застой продаж. Нынешняя цена на ранний картофель, который мы продавали несколько недель назад по 1 манату, составляет около 25-30 гяпиков. А продажа продукции по этой цене не покрывает даже понесенных расходов".

Отметим, что джалилабадский картофель, в основном, экспортируется в РФ. В связи с началом уборки картофеля в различных областях России снизился спрос на местный картофель. По мнению экспертов, создание перерабатывающих предприятий в регионе может помочь преодолеть существующие трудности в этой области.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Cəlilabadda kartof kəskin ucuzlaşıb, məhsul əkin sahələrində çürüyür

Самое читаемое

Число погибших в результате землетрясения в Афганистане превысило 1000 человек
Число погибших в результате землетрясения в Афганистане превысило 1000 человек
22 июня 2022 г. 14:15
Опрос: 80% европейцев поддерживают экономические санкции в отношении России
Опрос: 80% европейцев поддерживают экономические санкции в отношении России
22 июня 2022 г. 13:18
Число жертв землетрясения на востоке Афганистана выросло до 1 500
Число жертв землетрясения на востоке Афганистана выросло до 1 500
23 июня 2022 г. 03:27
Макрон прокомментировал решение ЕС
Макрон прокомментировал решение ЕС
23 июня 2022 г. 23:48
Посол Турции о помощи Азербайджана: Это называется братская помощь
Посол Турции о помощи Азербайджана: Это называется братская помощь
25 июня 2022 г. 00:14
Пресс-секретарь Эрдогана: Карабахская проблема решена азербайджано-турецким союзом
Пресс-секретарь Эрдогана: Карабахская проблема решена азербайджано-турецким союзом
27 июня 2022 г. 00:06
Baykar безвозмездно передал Украине 3 БПЛА Bayraktar TB2
Baykar безвозмездно передал Украине 3 БПЛА Bayraktar TB2
28 июня 2022 г. 09:29
Авиакомпания Lufthansa не исключила дальнейшую отмену рейсов
Авиакомпания Lufthansa не исключила дальнейшую отмену рейсов
28 июня 2022 г. 16:33
В Азербайджане ряд лиц могут быть допущены к собеседованию на госслужбу без прохождения экзамена
В Азербайджане ряд лиц могут быть допущены к собеседованию на госслужбу без прохождения экзамена
23 июня 2022 г. 02:44
Чехия решила не выдавать визы россиянам и белорусам до конца марта 2023 года
Чехия решила не выдавать визы россиянам и белорусам до конца марта 2023 года
23 июня 2022 г. 11:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi