Джалилабадские фермеры не могут продать урожай картофеля

В Джалилабадском районе картофель гниет на посевных площадях.

В Джалилабадском районе картофель гниет на посевных площадях.

Об этом местному бюро Report сообщили фермеры.

По их словам, снижение цен на продукцию в последние дни поставило их в сложное положение: "Продукции много, а покупателей нет. Продолжается уборка картофеля. Нас беспокоит резкое падение цен на продукцию и застой продаж. Нынешняя цена на ранний картофель, который мы продавали несколько недель назад по 1 манату, составляет около 25-30 гяпиков. А продажа продукции по этой цене не покрывает даже понесенных расходов".

Отметим, что джалилабадский картофель, в основном, экспортируется в РФ. В связи с началом уборки картофеля в различных областях России снизился спрос на местный картофель. По мнению экспертов, создание перерабатывающих предприятий в регионе может помочь преодолеть существующие трудности в этой области.