Джалилабадские фермеры экспортировали в этом году свыше 30 тыс. тонн картофеля

В этом году джалилабадские фермеры экспортировали свыше 30 тыс. тонн картофеля.
Об этом корреспонденту муганского бюро
Согласно информации, с начала года производители собрали более 38 тыс. тонн урожая.
Фермеры отметили, что сбор урожая продолжается более месяца. Продукция экспортируется в Россию, Грузию, Молдову и Украину. Цена за килограмм картофеля на полях составляет 40-60 гяпиков, что, по их мнению, в целом удовлетворительно.
Отметим, что в Джалилабадском районе в этом году картофель посажен на 3 тыс. га.