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Джалилабадские фермеры экспортировали в этом году свыше 30 тыс. тонн картофеля

Джалилабадские фермеры экспортировали в этом году свыше 30 тыс. тонн картофеля В этом году джалилабадские фермеры экспортировали свыше 30 тыс. тонн картофеля.
АПК
6 июня 2024 г. 23:52
Джалилабадские фермеры экспортировали в этом году свыше 30 тыс. тонн картофеля

В этом году джалилабадские фермеры экспортировали свыше 30 тыс. тонн картофеля.

Об этом корреспонденту муганского бюро Report сообщили в местном подразделении Государственного центра аграрного развития.

Согласно информации, с начала года производители собрали более 38 тыс. тонн урожая.

Фермеры отметили, что сбор урожая продолжается более месяца. Продукция экспортируется в Россию, Грузию, Молдову и Украину. Цена за килограмм картофеля на полях составляет 40-60 гяпиков, что, по их мнению, в целом удовлетворительно.

Отметим, что в Джалилабадском районе в этом году картофель посажен на 3 тыс. га.

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Версия на азербайджанском языке Cəlilabadda sahələrdən kartof yığımı davam edir, məhsul 4 xarici ölkəyə ixrac olunur

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