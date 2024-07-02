Джафаров: Министерство сельского хозяйства вакцинирует животных на освобожденных территориях

Министерство сельского хозяйства принимает соответствующие меры для создания "зоны, свободной от ящура путем вакцинации", полностью охватывая территории Зангиланского, Губадлинского и Джабраильского районов и частично охватывая территории Лачынского, Физу

Министерство сельского хозяйства принимает меры для создания зоны, свободной от ящура на освобожденных территориях, проводя вакцинации на территории Зангиланского, Губадлинского и Джабраильского районов и частично охватывая Лачынский, Физулинский и Ходжавендский районы.

Как передает Report, об этом заявил заместитель министра сельского хозяйства Сарван Джафаров в ходе международного мероприятия, посвященного борьбе с зоонозными заболеваниями.

"Все эти работы успешно продолжаются в рамках сотрудничества с Агентством пищевой безопасности Азербайджанской Республики",- уточнил он.

Джафаров подчеркнул, что сотрудничество с международными организациями и соответствующими государственными учреждениями имеет решающее значение в разработке международных стандартов и руководств по обеспечению продовольственной безопасности, а также здоровья и благополучия животных.

"Следует высоко оценить сотрудничество с ФАО и Всемирной организацией по охране здоровья животных (WOAH). Помимо профилактики особо опасных заболеваний животных, были достигнуты успехи и в области их ликвидации. Один из таких примеров - признание WOAH статуса Азербайджана, как страны, свободной от PPR [Чума мелкого скота] ", - добавил замминистра сельского хозяйства.