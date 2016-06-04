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    ​Два человека погибли в результате падения небольшого самолета в Чехии

    Причины инцидента устанавливаются

    Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ Два человека погибли сегодня в результате падения небольшого самолета на севере Чехии, на аэродроме города Нимбурка. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Чешское телеграфное агентство.

    "На территории нимбуркского аэродрома около 13:00 по среднеевропейскому времени (14:00 мск) разбился сверхлегкий спортивный самолет, - отметила представитель полиции Михаэла Рихтерова. - Погиб пилот и находившийся с ним в кабине пассажир".

    Самолет, по ее словам, вошел в пике в 30 м над землей. Пилот не смог избежать столкновения с землей.

    Причины инцидента устанавливаются.

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