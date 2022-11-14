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Дождь негативно повлиял на сбор хлопка в Билясуварском районе

Дождь негативно повлиял на сбор хлопка в Билясуварском районе Нестабильные погодные условия и осадки негативно повлияли на сбор хлопка в Билясуварском районе.
АПК
14 ноября 2022 г. 19:03
Дождь негативно повлиял на сбор хлопка в Билясуварском районе

Нестабильные погодные условия и осадки негативно повлияли на сбор хлопка в Билясуварском районе.

Об этом муганскому бюро Report сообщили фермеры.

По их словам, хотя непрекращающиеся дожди создали благоприятные условия для проведения осеннего сева, они негативно повлияли на сбор хлопка. Если такая погода сохранится, урожайность значительно снизится и фермеры столкнутся с убытками.

Фермеры отметили, что для достижения высокой урожайности они своевременно и качественно провели все агротехнические работы. Однако дождливая погода привела к задержке сбора урожая на полях.

Кроме того, дождливая погода затруднила передвижение техники на хлопковых полях. Фермеры заявили, что хотя предпочтение отдается сбору урожая вручную, из-за сильных дождей этот процесс тоже сильно затруднен.

В Билясуварском государственном центре аграрного развития сообщили, что на сегодняшний день собрана 11 461 тонна хлопка.

Отметим, что в Билясуварском районе сбор урожая с хлопковых полей начался в сентябре. В этом году посев хлопка в районе проведен на площади 7459 гектаров. С каждого гектара планируется собрать около 30 центнеров хлопка.

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Версия на азербайджанском языке Biləsuvarda yağış pambıq yığımında gecikmələr yaradıb

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