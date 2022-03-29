Должен ли Азербайджан искать альтернативу российскому зерну?

На фоне российско-украинской войны запрет первой на экспорт пшеницы из страны с тревогой восприняли в Азербайджане, являющемся одним из основных покупателей стратегического продукта соседнего государства. Ряд местных экспертов бьет тревогу, призывая прави

На фоне российско-украинской войны запрет первой на экспорт пшеницы из страны с тревогой восприняли в Азербайджане, являющемся одним из основных покупателей стратегического продукта соседнего государства. Ряд местных экспертов бьет тревогу, призывая правительство найти альтернативы российскому зерну. По их мнению, страна пока не в состоянии полностью удовлетворить потребности в продовольственной пшенице, и решение российского правительства может привести к дефициту в Азербайджане. Учитывая актуальность этого вопроса, Report изучил ситуацию в Азербайджане с производством и импортом пшеницы.

Что говорят цифры?

В 2021 году в Азербайджане произведено около 1,9 млн тонн пшеницы. Это примерно на 1% больше, чем в 2020 году, но меньше потребности страны. Ежегодная потребность Азербайджана в пшенице немногим превышает 3 млн тонн. В конечном итоге страна ежегодно импортирует более 1 млн тонн пшеницы. Из них более 90% импортируется из России и незначительная часть - из Казахстана.

"Азербайджан вместо того, чтобы искать альтернативу импорту из России..."

Бывший министр сельского хозяйства Нахчыванской АР Реджеп Оруджев считает, что Азербайджан вместо того, чтобы искать альтернативу импорту из России, должен дальше развивать местное производство и положить конец пшеничной зависимости. Однако внимание должно уделяться не только количеству, но и качеству: "В настоящее время в Азербайджане урожайность пшеницы составляет 32 центнера с гектара. На начальном этапе мы должны довести это как минимум до 40 центнеров. При этом, хотя объемы производства пшеницы составляют до 60% спроса, около половины из них не соответствуют критериям качества. Для производства качественной пшеницы одним из важных условий является создание производства, основанного на научном базисе. Если мы добьемся этого, вся производимая в стране пшеница станет продовольственной".

"Увеличить субсидии на производство зерна"

По мнению эксперта, для обеспечения продовольственной безопасности в Азербайджане, стимулирования местных фермеров к выращиванию зерна необходимо увеличить субсидии на производство зерна: "Развитие зерноводства – приоритетный вопрос для нас. Размер субсидий должен соответствовать целям удовлетворения потребностей страны в стратегической продукции. Увеличение субсидий на производство зерна может придать особый импульс данной сфере.

В Азербайджане в рамках "Госпрограммы по социально-экономическому развитию регионов" построены элеваторы современного типа. Это одно из наших самых больших преимуществ. То есть, хранение произведенного продукта является важным фактором. Однако сегодняшний уровень производства пока не удовлетворительный для соответствия потребностям страны в зерне".

В министерстве говорят, что ...

В Минсельхозе также понимают озабоченность местных экспертов в связи с производством пшеницы, при этом утверждают, что Азербайджан постепенно идет к цели полного удовлетворения спроса на пшеницу. Директор Центра аграрных исследований министерства Фирдовси Фикретзаде отметил, что в этом направлении проведен и проводится ряд работ: "Мы организовали тренинги для фермеров по соблюдению агротехнических правил. В этом году мы ожидаем увеличения урожайности пшеницы за счет увеличения производительности средних и крупных компаний путем внедрения пилотных систем орошения. Посевные площади на освобожденных территориях также внесут свой вклад. В этом году на площади более 1 миллиона гектаров были осуществлены осенние богарные посевы. Из них 602 тысячи гектаров - пшеница, 400 тысяч гектаров - ячмень. Это на 1,2% больше по сравнению с прошлым годом. Процесс посева был проведен в нормальном порядке".