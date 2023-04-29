Доходы Азербайджана от экспорта очищенного от семян хлопка сократились более чем вдвое

В марте текущего года Азербайджан экспортировал очищенный от семян хлопок на сумму 8,1 млн долларов США.

В марте текущего года Азербайджан экспортировал очищенный от семян хлопок на сумму 8,1 млн долларов США.

Как сообщает Report, об этом говорится в апрельском выпуске "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

Согласно данным, это на 13 млн долларов или в 2,6 раза меньше показателя марта 2022 года.

В январе-марте текущего года Азербайджан экспортировал очищенный от семян хлопок на сумму 31,3 млн долларов США, что на 40,9 млн долларов США или в 2,3 раза меньше по сравнению с показателем за три месяца 2022 года.