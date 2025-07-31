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Доходы Азербайджана от экспорта хлопка сократились I полугодии почти на 16%

Доходы Азербайджана от экспорта хлопка сократились I полугодии почти на 16% 10:53
АПК
31 июля 2025 г. 11:15
Доходы Азербайджана от экспорта хлопка сократились I полугодии почти на 16%

Азербайджан в январе-июне текущего года экспортировал хлопок на сумму $98,6 млн, что на 15,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данные июльский "Обзор экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

Согласно информации, в июне Азербайджан экспортировал хлопок на сумму $9,8 млн, что на 43,35% меньше, чем в июне 2024 года.

Отметим, что в первом полугодии ненефтяной экспорт Азербайджана увеличился на 9,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до $1,8 млрд.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın pambıq ixracından gəliri 16 %-ə yaxın azalıb

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