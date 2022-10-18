В Азербайджане собрано около 127 тыс. хлопка

До сегодняшнего дня в Азербайджане с полей собрано и сдано в пункты сбора около 127 тысяч тонн хлопка в кондиционном весе.

До сегодняшнего дня в Азербайджане с полей собрано и сдано в пункты сбора около 127 тысяч тонн хлопка в кондиционном весе.

Об этом Report сообщили в министерстве сельского хозяйства.

В уборке урожая задействовано 447 комбайнов и 3 085 тракторов, что позволяет собрать практически весь урожай с помощью техники.

Согласно решению Совета по аграрным субсидиям, с этого года за хлопок, переданный в пункты сбора, выдается только субсидия на продукт. Тем же решением сумма ее была увеличена со 100 до 170 манатов за тонну. В результате обсуждений, проведенных министерством сельского хозяйства с предприятиями по сбору и переработке хлопка, в 2022 году закупочная цена на хлопок-сырец в январе и августе дважды возросла на 50 манатов. Если в прошлом году 1 тонна хлопка первого сорта покупалась у фермеров за 700 манатов, то в этом году за 1 тонну хлопка того же сорта фермерам выплачивается 800 манатов.