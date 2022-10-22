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Директор Агропарка Dost: После открытия Зангезурского коридора значимость агрокомплекса возрастет

Директор Агропарка Dost: После открытия Зангезурского коридора значимость агрокомплекса возрастет После открытия Зангезурского коридора комплекс умного сельского хозяйства "Агропарк Dost" станет еще более значимым с точки зрения логистики.
АПК
22 октября 2022 г. 14:28
Директор Агропарка Dost: После открытия Зангезурского коридора значимость агрокомплекса возрастет

После открытия Зангезурского коридора комплекс умного сельского хозяйства "Агропарк Dost" станет еще более значимым с точки зрения логистики.

Об этом Report заявил директор агрокомплекса Мехмет Зяки Тогрул.

Он отметил, что скоро на этой территории будет проложена железнодорожная ветка: "Уже введен в эксплуатацию Зангиланский аэропорт. А после строительства железной дороги и открытия Зангезурского коридора этот район станет очень важным с точки зрения логистики. Сюда будет легче завозить ячмень и пшеницу из-за рубежа, и будет легче экспортировать продукцию, производимую агропарком".

Мехмет Зяки Тогрул отметил, что на первом этапе умного агрокомплекса были построены административные здания, крытый животноводческий комплекс площадью 5 200 квадратных метров и открытый площадью 113 тыс. квадратных метров, социальные объекты, кафе, кинотеатр, зона отдыха, бассейн, здания для обслуживающего персонала: "В агропарк завезено 3 500 голов крупного рогатого скота и налажено производство сельхозпродукции, завершен сбор урожая пшеницы и ячменя, засеянных в прошлом году".

Директор сообщил, что в агропарке будут применяться технологии "умного сельского хозяйства", безотходного производства, возобновляемых источников энергии и устойчивых сельскохозяйственных механизмов: "Когда проект будет полностью завершен, в комплексе будут работать 500 человек. В общей сложности в создание экосистемы здесь будет инвестировано 100 млн долларов США. Комплекс внесет важный вклад в энергетическую безопасность Азербайджана и Турции".

Отметим, Агропарк Dost - первый частный сельскохозяйственный комплекс, созданный турецкими и азербайджанскими инвесторами на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана. Фундамент парка был заложен 26 октября 2021 года президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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Версия на азербайджанском языке Фото"Dost Aqropark"ın direktoru: "Zəngəzur dəhlizi açılandan sonra bu ərazi logistika baxımından daha önəmli olacaq"

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