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Дипломатическая деятельность представителя ФАО в Азербайджане завершилась

Дипломатическая деятельность представителя ФАО в Азербайджане завершилась Представитель Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в Азербайджане Мяляк Чакмак завершила дипломатическую деятельность в стране. Как сообщает Report, информацию об этом распространило представительство ФАО в Азербайджане.
АПК
1 ноября 2022 г. 16:29
Дипломатическая деятельность представителя ФАО в Азербайджане завершилась
Мелек Чакмак

Представитель Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в Азербайджане Мяляк Чакмак завершила дипломатическую деятельность в стране.

Как сообщает Report, информацию об этом распространило представительство ФАО в Азербайджане.

M.Чакмак обратилась к общественности: "Сегодня я покидаю Азербайджан с исключительно приятными воспоминаниями. За время моей деятельности мы сотрудничали с Азербайджаном не только в области сельского хозяйства, но и в сфере образования, экологии, изменения климата, повышения занятости, гендерного равенства т.д. Испытываю большую гордость от того, что жила и работала здесь и была свидетелем знаменательных дней истории Азербайджана.

В рамках наших проектов я имела честь посетить разные уголки Азербайджана, познакомиться с богатыми традициями и историей страны. Была рада встретить многих фермеров, в частности женщин-фермеров, которые на протяжении многих лет вносили свой вклад в деятельность ФАО в Азербайджане".

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Версия на английском языке FAO representative completes her diplomatic mission in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке FAO nümayəndəsinin Azərbaycanda diplomatik fəaliyyət müddəti başa çatıb

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