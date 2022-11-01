Дипломатическая деятельность представителя ФАО в Азербайджане завершилась

Представитель Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в Азербайджане Мяляк Чакмак завершила дипломатическую деятельность в стране. Как сообщает Report, информацию об этом распространило представительство ФАО в Азербайджане.

Представитель Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в Азербайджане Мяляк Чакмак завершила дипломатическую деятельность в стране.



Как сообщает Report, информацию об этом распространило представительство ФАО в Азербайджане.



M.Чакмак обратилась к общественности: "Сегодня я покидаю Азербайджан с исключительно приятными воспоминаниями. За время моей деятельности мы сотрудничали с Азербайджаном не только в области сельского хозяйства, но и в сфере образования, экологии, изменения климата, повышения занятости, гендерного равенства т.д. Испытываю большую гордость от того, что жила и работала здесь и была свидетелем знаменательных дней истории Азербайджана.



В рамках наших проектов я имела честь посетить разные уголки Азербайджана, познакомиться с богатыми традициями и историей страны. Была рада встретить многих фермеров, в частности женщин-фермеров, которые на протяжении многих лет вносили свой вклад в деятельность ФАО в Азербайджане".