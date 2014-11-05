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    Дэвид Лидингтон обсудил с Али Гасановым нагорно-карабахский конфликт

    После встречи Дэвид Лидингтон встретился с беженцами и вынужденными переселенцами в Бинагади

    Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ Находящийся с визитом в Азербайджане министр Великобритании по делам Европы Дэвид Лидингтон провел встречу с вице-премьером, председателем Госкомитета по работе с беженцами и вынужденными переселенцами Азербайджана Али Гасановым.

    Как сообщает Report со ссылкой на информацию посольства Великобритании в Азербайджане, на встрече Д.Лидингтон уделили внимание ситуации в регионе, в особенности нагорно-карабахский конфликт и вопрос, связанный с беженцами и вынужденными переселенцами.

    После встречи Д.Лидингтон отправился в Бинагадинский район, где он встретился с разместившимися там вынужденными переселенцами и ознакомился с условиями их проживания.

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