Дэвид Лидингтон обсудил с Али Гасановым нагорно-карабахский конфликт

Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ Находящийся с визитом в Азербайджане министр Великобритании по делам Европы Дэвид Лидингтон провел встречу с вице-премьером, председателем Госкомитета по работе с беженцами и вынужденными переселенцами Азербайджана Али Гасановым.

Как сообщает Report со ссылкой на информацию посольства Великобритании в Азербайджане, на встрече Д.Лидингтон уделили внимание ситуации в регионе, в особенности нагорно-карабахский конфликт и вопрос, связанный с беженцами и вынужденными переселенцами.

После встречи Д.Лидингтон отправился в Бинагадинский район, где он встретился с разместившимися там вынужденными переселенцами и ознакомился с условиями их проживания.