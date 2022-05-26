О нас

Deutsche Bahn планирует оказать дополнительную поддержку Украине

Deutsche Bahn планирует оказать дополнительную поддержку Украине Немецкая DB Cargo, дочернее предприятие железнодорожного концерна Deutsche Bahn, в координации с правительством ФРГ планирует оказать Украине больше поддержки для экспорта зерна.
АПК
26 мая 2022 г. 12:35
Deutsche Bahn планирует оказать дополнительную поддержку Украине

Немецкая DB Cargo, дочернее предприятие железнодорожного концерна Deutsche Bahn, в координации с правительством ФРГ планирует оказать Украине больше поддержки для экспорта зерна.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявила глава DB Cargo Зигрид Никутта.

"Ввиду угрозы голода в некоторых частях мира и огромной потребности в экспорте миллионов тонн украинского зерна на мировые рынки, мы в DB Cargo будем согласованно с федеральным правительством организовывать дальнейшие заказы и железнодорожные перевозки", — рассказала она в интервью немецкой медиагруппе RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Отмечается, что DB Cargo с помощью дочерних предприятий в Польше и Румынии ежедневно отправляет несколько поездов с зерном в различные морские порты.

Никутта отметила, что сейчас речь идет о расширении сельскохозяйственного экспорта. "Цель — организация устойчивого сообщения с морскими портами на Северном, Черном и Средиземном морях", — сказала она.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке “Deutsche Bahn” Ukraynaya taxıl ixracında əlavə dəstək verməyi planlaşdırır
Версия на английском языке Deutche Bahn plans to provide additional support to Ukraine

Самое важное

Президент Ильхам Алиев поздравил грузинского коллегу
Президент Ильхам Алиев поздравил грузинского коллегу
25 мая 2022 г. 15:42
ЕБРР: Бакинский энергетический форум - важная платформа для создания новых возможностей
ЕБРР: Бакинский энергетический форум - важная платформа для создания новых возможностей
25 мая 2022 г. 14:52
ЕБРР: Азербайджан играет ключевую роль в поставках каспийских энергоресурсов в Европу
ЕБРР: Азербайджан играет ключевую роль в поставках каспийских энергоресурсов в Европу
25 мая 2022 г. 13:11
Королева Великобритании и Северной Ирландии поздравила президента Азербайджана
Королева Великобритании и Северной Ирландии поздравила президента Азербайджана
25 мая 2022 г. 12:49
Встреча Комиссии по делимитации границы Азербайджана и Армении пройдет на следующей неделе
Встреча Комиссии по делимитации границы Азербайджана и Армении пройдет на следующей неделе
25 мая 2022 г. 12:36
Врач: Оспа обезьян не перерастет в пандемию
Врач: "Оспа обезьян" не перерастет в пандемию
25 мая 2022 г. 12:12
Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Ильхама Алиева
Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Ильхама Алиева
25 мая 2022 г. 12:09
Могилы украинских военных подверглись вандализму
ФотоМогилы украинских военных подверглись вандализму
25 мая 2022 г. 11:18
Первый президент Казахстана Назарбаев поздравил президента Ильхама Алиева
Первый президент Казахстана Назарбаев поздравил президента Ильхама Алиева
24 мая 2022 г. 15:25
Президент Ильхам Алиев позвонил Реджепу Тайипу Эрдогану
Президент Ильхам Алиев позвонил Реджепу Тайипу Эрдогану
23 мая 2022 г. 22:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi