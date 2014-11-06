Детей в России могут запретить называть обидными именами

Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Совет одной из парламентских партий по разработке и совершенствованию законодательства приступил к работе над законопроектом, запрещающим использовать в России в именах детей цифры, знаки препинания и различные символы, а также имена экзотические в целом.

Как сообщает Report, в интервью "Российской газете" один из инициаторов законопроекта Виктория Пашкова рассказала, что сегодня в России родителям предоставлена полная свобода выбора имени своему ребенку.

"Органы ЗАГС не вправе отказывать в регистрации имени ребенка по причине его неблагозвучности, обидности, оскорбительности, некультурности, непроизносимости. Точно так же его сотрудники не могут каким-либо иным образом повлиять на выбор родителей", - цитирует издание Пашкову. Однако и родители не должны забывать, что имя придется носить в обществе, а значит, какие-то правила приличия при этом соблюдать просто необходимо.

Законопроектом, в частности, предполагается разработка единого перечня имен для работы органов ЗАГС. "В случаях, когда родители пожелают выбрать другое имя для ребенка, для осуществления регистрации его рождения им будет необходимо получить разрешение органов опеки по аналогии со статьей 59 Семейного кодекса РФ", - комментирует инициативу коллег Виктория Пашкова.