Депутат: Земли сельскохозяйственного назначения распределялись беспорядочно

Земли сельскохозяйственного назначения в Азербайджане после 90-х годов распределялись беспорядочно.

Земли сельскохозяйственного назначения в Азербайджане после 90-х годов распределялись беспорядочно.

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по аграрной политике заявил председатель комитета Таир Рзаев.

"Земельные участки сельскохозяйственного назначения незаконно застраивались. В этой области существуют трудности, и о них не стоит молчать. Для решения данного вопроса предпринимаются соответствующие меры. Они отражены в новых распоряжениях и поручениях главы государства", - отметил он.