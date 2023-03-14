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Депутат: Земли сельскохозяйственного назначения распределялись беспорядочно

Депутат: Земли сельскохозяйственного назначения распределялись беспорядочно Земли сельскохозяйственного назначения в Азербайджане после 90-х годов распределялись беспорядочно.
АПК
14 марта 2023 г. 12:29
Депутат: Земли сельскохозяйственного назначения распределялись беспорядочно

Земли сельскохозяйственного назначения в Азербайджане после 90-х годов распределялись беспорядочно.

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по аграрной политике заявил председатель комитета Таир Рзаев.

"Земельные участки сельскохозяйственного назначения незаконно застраивались. В этой области существуют трудности, и о них не стоит молчать. Для решения данного вопроса предпринимаются соответствующие меры. Они отражены в новых распоряжениях и поручениях главы государства", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Deputat: "Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar kortəbii formada paylanılıb"

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