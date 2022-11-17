Депутат внес предложения по снижению инфляции

Поскольку Азербайджан импортирует продовольственные товары, необходимо дифференцировать НДС, обнулить пошлины и усилить антиинфляционные меры против искусственного роста цен.

Поскольку Азербайджан импортирует продовольственные товары, необходимо дифференцировать НДС, обнулить пошлины и усилить антиинфляционные меры против искусственного роста цен.

Как сообщает Report, об этом депутат Вахид Ахмедов сказал на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

По его словам, в настоящее время продовольственная безопасность является глобальным вызовом.

"Необходимо заключить соглашение между Министерством сельского хозяйства и Центральным банком Азербайджана, чтобы фермеры в регионах имели доступ к кредитам, а процентные ставки были существенно снижены.

В этой связи еще одной проблемой является решение вопроса о требовании залога в регионах. Мы считаем, что в регионах такое требование к заемщикам нужно отменить. Потому что в городе у людей есть что оставить под залог, а в регионах такой возможности нет", - сказал В.Ахмедов.