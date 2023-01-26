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Депутат: Посредники контролируют ярмарки и необоснованно повышают цены

Депутат: Посредники контролируют ярмарки и необоснованно повышают цены Аграрную продукцию на сельскохозяйственных ярмарках должны продавать только производители.
АПК
26 января 2023 г. 12:46
Депутат: Посредники контролируют ярмарки и необоснованно повышают цены

Аграрную продукцию на сельскохозяйственных ярмарках должны продавать только производители.

Как сообщает Report, об этом депутат Эмин Гаджиев сказал на заседании комитета по аграрной политике Милли Меджлиса.

"Цена на продукцию должна быть экономически выгодной для производителя и приемлемой для покупателя. Проблема в том, что простые сельчане те торгуют на ярмарках, организуемых министерством сельского хозяйства. Об этим и речи быть не может. Я сам неоднократно видел посредников на таких ярмарках. Именно они контролируют ярмарки и необоснованно повышают цены", - уточнил депутат.

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Версия на азербайджанском языке Deputat: "Yarmarkalarda olan vasitəçilər qiymətlərə təsir edirlər"

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