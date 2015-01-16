​Депутат: Необходимо развивать сферу перерабатывающей промышленности сельского хозяйства

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ В Азербайджане необходимо развивать перерабатывающую промышленность для удовлетворения потребности населения в сельскохозяйственной продукции. Как сообщает Report, об этом заявил член комитета по аграрной политике Милли Меджлиса, депутат Эльдар Гулиев в связи с объявлением 2015 года "Годом сельского хозяйства" в Азербайджане и проведенными за этот период работами.

По его словам, министерство сельского хозяйства проводит немалую работу для развития этой области: "В этом году ответственность должна быть повышена, усилено внимание к изобилию продуктов. В первую очередь нужно снизить себестоимость продукции, добиться развития животноводства и семеноводства, пресечь импорт генетически модифицированных продуктов (ГМО). В связи с этим даже принят соответствующий законопроект. Вопросом должны заняться как ветеринарные, так и фитосанитарные структуры. Они должны заняться серьезным контролем как за местными, так и импортируемыми в страну продуктами".

Депутат отметил также важность проведения мелиорационных работ на подвергшихся засолению пригодных для посева участках: "Ежегодно на эти работы из госбюджета выделяются определенные средства. Кроме того, нужно поддерживать предпринимательство. Иногда мы жалуемся, что у нас нет рынка и мы не можем продать свою продукцию. Но, как видно, сейчас Россия вынуждена закупать продукты из Азербайджана, так как европейский рынок отказывается продавать ей продукцию. Единственное, что нас пугает, это снижение курса рубля. Поэтому, продавая им продукцию, нужно или заранее получать деньги, или же обменивать ее на что-то другое".

По словам депутата, согласно мировой практике, каждое государство должно иметь 2-3-месячный запас продовольствия: "В Азербайджане есть запас продовольствия. Надеюсь, что и в текущем году будет сделана большая работа для развития сельского хозяйства. В этом году также ожидается развитие аграрной сферы. Данное решение сыграет важную роль в обеспечении населения продовольствием".

Отметим, что, согласно подписанному главой государства распоряжению об объявлении 2015 года в стране "Годом сельского хозяйства", будет дан толчок развитию сельского хозяйства, ускорен процесс модернизации, обеспечены системный и комплексный подходы к решению существующих в аграрном секторе проблем. Планируется также привлечение в данную сферу административных и финансовых ресурсов государства, широкая пропаганда аграрного потенциала страны.