Датский фонд заинтересован в расширении сотрудничества с Азербайджаном в аграрной сфере

Датский экспортно-инвестиционный фонд заинтересован в расширении сотрудничества с Азербайджаном в аграрной сфере.

Датский экспортно-инвестиционный фонд заинтересован в расширении сотрудничества с Азербайджаном в аграрной сфере.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство сельского хозяйства, об этом говорилось на встрече замминистра сельского хозяйства Сарвана Джафарова с делегацией во главе с финансовым директором фонда Каре Стамером Андреасеном.

Джафаров предоставил гостям информацию о реформах, проводимых в аграрном секторе Азербайджана, основных направлениях стратегии развития аграрного сектора, реализуемых инновационных проектах.

На встрече были обсуждены перспективы сотрудничества с Датским экспортно-инвестиционным фондом в аграрной сфере. Стороны обменялись мнениями по вопросам сотрудничества в аграрной сфере, цифровизации сельского хозяйства, внедрению инновационных технологий и решений, обеспечению устойчивого развития аграрной сферы.