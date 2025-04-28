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Датский фонд заинтересован в расширении сотрудничества с Азербайджаном в аграрной сфере

Датский фонд заинтересован в расширении сотрудничества с Азербайджаном в аграрной сфере Датский экспортно-инвестиционный фонд заинтересован в расширении сотрудничества с Азербайджаном в аграрной сфере.
АПК
28 апреля 2025 г. 10:02
Датский фонд заинтересован в расширении сотрудничества с Азербайджаном в аграрной сфере

Датский экспортно-инвестиционный фонд заинтересован в расширении сотрудничества с Азербайджаном в аграрной сфере.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство сельского хозяйства, об этом говорилось на встрече замминистра сельского хозяйства Сарвана Джафарова с делегацией во главе с финансовым директором фонда Каре Стамером Андреасеном.

Джафаров предоставил гостям информацию о реформах, проводимых в аграрном секторе Азербайджана, основных направлениях стратегии развития аграрного сектора, реализуемых инновационных проектах.

На встрече были обсуждены перспективы сотрудничества с Датским экспортно-инвестиционным фондом в аграрной сфере. Стороны обменялись мнениями по вопросам сотрудничества в аграрной сфере, цифровизации сельского хозяйства, внедрению инновационных технологий и решений, обеспечению устойчивого развития аграрной сферы.

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Версия на английском языке Danish fund wants to expand agrarian cooperation with Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Danimarka fondu Azərbaycanla aqrar əməkdaşlığı genişləndirmək istəyir

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