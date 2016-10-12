Дагестан предотвратил ввоз 18 т яблок из Азербайджана

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Дагестан (Россия) предотвратил ввоз на территорию республики 18 т яблок из Азербайджана. Как передает Report со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора, товар был задержан инспекторами Управления Россельхознадзора по Дагестану на международном автомобильном пропускном пункте "Яраг-Газмалар" на российско-азербайджанской границе.

Основанием для задержания стало заключение Дагестанского филиала Всероссийского центра карантина растений, обнаружившего в яблоках карантинный вредитель - восточную плодожорку (Grapholitha molesta Busck).

"Владелец груза нарушил ст.15 Закона "О карантине растений", за что привлечен к административной ответственности", - говорится в заявлении.