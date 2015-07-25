Число жертв наводнения в Пакистане приблизилось к 40

Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ Число погибших в результате наводнения в Пакистане увеличилось до 39 человек, более 600 тыс. пострадали от стихии по всей стране. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство EFE.

Ранее сообщалось о 14 погибших.

Как заявил представитель Национального управления по чрезвычайным ситуациям Ахмед Камаль, сильнее всего от стихии пострадал округ Читрал северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва, где за последнюю ночь погибли порядка 19 человек. Наводнение отрезало некоторые части провинции от внешнего мира, мосты и улицы размыло водой.

Камаль добавил, что более 600 тыс. человек пострадали по всей стране, включая 231 тыс. в Пенджабе и 300 тыс. в Читрале. Он также отметил, что сильные ливни ожидаются в северных регионах страны в ближайшие четыре-пять дней.

Наводнение произошло в сезон муссонных дождей, который длится в регионе с середины июля до конца августа.