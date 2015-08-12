Число пропавших без вести в результате оползня в Китае возросло до 60

Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ Число пропавших без вести в результате схода оползня на жилой квартал одной из горнодобывающих компаний в северо-западной китайской провинции Шэньси увеличилось до 60 человек. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом передает агентство Синьхуа.

По данным агентства, в результате оползня, на жилой квартал в среду утром сошло более 1,3 млн. кубометров горных пород, которые погребли под собой 15 общежитий и три дома горнодобывающей компании в уезде Шаньян.

На данный момент спасателям удалось спасти из-под завалов четырех человек, поиск пропавших продолжается. Жители близлежащих домов эвакуированы.

На месте происшествия работают представители полиции, спасательные и пожарные команды, а также медики.



