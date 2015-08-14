Четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Дагестане

Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ Микроавтобус в пятницу столкнулся с грузовиком в Дагестане: минимум четыре человека погибли, в том числе двое детей, еще восемь пострадали. Как передает Report, об этом РИА Новости сообщил источник в экстренных службах республики.

"На 433-м км федеральной трассы Махачкала-Астрахань, в Бабаюртовском районе Дагестана, пассажирский микроавтобус столкнулся с грузовиком. По предварительным данным, пострадали 12 человек, из них четверо погибли (в том числе двое детей), восемь доставлены в лечебные учреждения", — заявил источник.