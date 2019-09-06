Казахстан намерен через территорию Азербайджана поставлять крупный рогатый скот

Через Бакинский международный морской торговый порт Алят в Каракиянский район Мангистауской области Казахстана будет завозиться крупный рогатый скот.

Как сообщает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, транзит будет осуществляться в рамках проекта Мясного союза Казахстана, который готов инвестировать 500 млн тенге на осуществление закупок и создание постоянных рабочих мест для местных жителей.

Проект предусматривает импорт порядка 5 тысяч голов крупного рогатого скота.

Один из маршрутов завоза живого скота – до морских портов Грузии, затем через порт Алят в Азербайджане, а потом паромом до порта Курык. По этому маршруту казахстанские компании также намерены осуществлять экспорт живого скота, предназначенного для убоя – в Иран и Турцию.

Отметим, что за весь период реализации национальной программы развития животноводства планируется завезти в Казахстан 960 тысяч голов крупного рогатого скота. По этому маршруту в Казахстан будут завозить редкую породу абердин-ангусов. Эту породу отмечает небезызвестная мраморная говядина, черная и красная масть и другие преимущества.

Напомним, что в августе 2018 года был сдан в эксплуатацию паромный комплекс в порту Курык для транспортировки по Транскаспийскому международному транспортному коридору (Middle Corridor) до Бакинского порта Алят контейнерных грузов по Новому Шёлковому пути Китай-Закавказье-Европа. Этот комплекс ориентирован на перевалку нефтепродуктов, зерна, химикатов, удобрений и других грузов и позволит осуществлять перевалку грузов, не выгружая их из вагонов. В этой связи, в целях сокращения времени на обработку паромных грузов между казахстанскими и азербайджанскими портами внедрен новый порядок оформления перевозочных документов по принципу "одного окна". В результате этого время оформления грузов сокращено с 10-12 часов в среднем до четырех часов, а таможенные и пограничные органы, склады временного хранения работают в круглосуточном режиме.

Кроме того, между Казахстаном, Азербайджаном и Грузией первого марта 2017 года были согласованы условия осуществления перевозок грузов по железной дороге и на паромах по направлениям Алят – Актау – Алят и Алят – Курык – Алят.