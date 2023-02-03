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Чавушоглу: Турция работает над продлением срока действия "зерновой сделки"

Чавушоглу: Турция работает над продлением срока действия "зерновой сделки" Срок действия "зерновой сделки" завершится 18 марта этого года, и Турция прилагает усилия для его продления.
АПК
3 февраля 2023 г. 12:20
Чавушоглу: Турция работает над продлением срока действия зерновой сделки

Срок действия "зерновой сделки" завершится 18 марта этого года, и Турция прилагает усилия для его продления.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в ходе пресс-конференции в Стамбуле.

"Турция прилагает усилия для того, чтобы "зерновая сделка" реализовалась без проблем. Периодически возникают проблемы, в таких ситуациях президент Эрдоган ведет переговоры по телефону с Путиным и Зеленским. В середине марта заканчивается второй продленный срок "зерновой сделки". Мы прилагаем усилия для его продления, может еще дольше по сроку. Мы знаем, насколько это важно для мировой продовольственной безопасности и для нуждающихся стран", - отметил он.

Отметим, что "зерновая сделка" была заключена 22 июля подписали представителями России, Турции, Украины и ООН. Она предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех украинских портов. Договор истекал 18 ноября, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений сторон.

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