Чавушоглу: Турция работает над продлением срока действия "зерновой сделки"

Срок действия "зерновой сделки" завершится 18 марта этого года, и Турция прилагает усилия для его продления.

Срок действия "зерновой сделки" завершится 18 марта этого года, и Турция прилагает усилия для его продления.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в ходе пресс-конференции в Стамбуле.

"Турция прилагает усилия для того, чтобы "зерновая сделка" реализовалась без проблем. Периодически возникают проблемы, в таких ситуациях президент Эрдоган ведет переговоры по телефону с Путиным и Зеленским. В середине марта заканчивается второй продленный срок "зерновой сделки". Мы прилагаем усилия для его продления, может еще дольше по сроку. Мы знаем, насколько это важно для мировой продовольственной безопасности и для нуждающихся стран", - отметил он.

Отметим, что "зерновая сделка" была заключена 22 июля подписали представителями России, Турции, Украины и ООН. Она предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех украинских портов. Договор истекал 18 ноября, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений сторон.