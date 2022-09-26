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Чавушоглу: Совместно с ООН работаем над выходом российского зерна на рынки

Чавушоглу: Совместно с ООН работаем над выходом российского зерна на рынки Турция и ООН интенсивно работают над выводом российской агропродукции на мировые рынки.
АПК
26 сентября 2022 г. 12:44

Турция и ООН интенсивно работают над выводом российской агропродукции на мировые рынки.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом сообщил министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу.

"Мы совместно с ООН прилагаем интенсивные усилия для выхода российского удобрения на рынки", — сказал глава турецкого внешнеполитического ведомства на пресс-конференции в Национальном пресс-клубе Японии в Токио.

Ранее Чавушоглу заявил, что Турция и ООН нашли "некоторые варианты" для выхода российской сельхозпродукции на рынки.

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