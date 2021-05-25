Чаеводство в Азербайджане: текущая ситуация, проблемы, перспективы

Было бы целесообразней направить большую часть потенциала Лянкарано-Астаринского района на выращивание чая и других субтропических растений

Чаеводство является одной из широко распространенных в мире отраслей сельского хозяйства. Развитие этой отрасли в Азербайджане началось много лет назад. Со строительства первого в стране чайного завода в 1937 году в Лянкяране в республике началось массовое производство чая. Лянкяранский сорт чая "Букет Азербайджана" был удостоен премии и золотой медали на конкурсе в Лейпциге в 1981 году. Чаеводство в Азербайджане прошло нелегкий путь развития от советских времен и до настоящего времени.

Report побеседовал с доцентом Азербайджанского государственного экономического университета Гадиром Байрамлы об истории производства чая в республике, уровне развития чаеводства на сегодняшний день, текущей ситуации и проблемами в сфере производства, переработки и экспорта, планах на будущее.

"В советское время чаеводство в Азербайджане было одной из самых развитых отраслей сельского хозяйства. В частности, на территории Лянкяран-Астаринского экономического района выращивалось 98% чая, чему способствовал влажный субтропический климат. Во времена Советского союза производимый в Азербайджане чай также экспортировался за пределы страны в другие советские республики. Кризис во всех отраслях после распада СССР отразился и на чайном производстве.

Площади чайных плантаций начали стремительно сокращаться, на их месте высаживались другие культуры. В советское время в Азербайджане производилось 36 тыс. тонн свежих чайных листьев. Это был очень значимый показатель по тогдашним меркам. В последующие периоды этот показатель падал, иногда ниже 500 тонн. Впоследствии были предприняты определенные инициативы по увеличению производства. Но в целом Азербайджан импортирует значительную часть чая из-за рубежа. Зачастую импортные чаи тоже не отличаются высоким качеством. Сейчас около 2% чая в республике производится в Закатальском районе. Территория Лянкяран-Астаринского экономического района является единственным регионом, где имеются широкие возможности для выращивания чая. Более разумным решением было бы восстановить и приумножить бывшие чайные плантации".

Г. Байрамлы перечислил шаги, которые необходимо предпринять в этой области:

"С учетом благоприятных для производства чая условий в Закатальском районе, было бы целесообразным изучить возможности выращивания чая и в других наших регионах. В настоящее время развитие чаеводства в Азербайджане, в частности в Лянкарано-Астаринском регионе, создание новых и восстановление старых плантаций могут привести к созданию новых рабочих мест, оживить экспорт чая в среднесрочной перспективе. Потому что азербайджанский чай всегда считался одним из самых качественных в мире. Сейчас спекулянты вывозят его за пределы региона и продают небольшими партиями по завышенным ценам, как минимум в 5-6 раз дороже, чем в магазинах.

Было бы целесообразней направить большую часть потенциала Лянкарано-Астаринского района на выращивание чая и других субтропических растений. Потому что в других регионах есть широкие возможности для выращивания других фруктов и овощей, но, например, в Кура-Араксинском экономическом районе невозможно выращивать чай. Поэтому такие шаги, как расширение чайных плантаций на территории Лянкярано-Астаринского экономического района, изучение зарубежного опыта, попытки выведения новых сортов чая, могут принести нам только прибыль. С другой стороны, в южном регионе у населения имеются определенные трудовые привычки, связанные с чаеводством. Принимая это во внимание, мы можем говорить о перспективности этой деятельности. В предыдущие годы количество чайных фабрик в стране значительно сократилось. Объемы поступающего на рынок чая также снизились. Однако, полагаю, что если будет принята специальная государственная программа по чаеводству, то можно будет возродить чаеводство в стране. В Азербайджане для этого есть потенциал, который стоит оценить. В этом случае мы сможем как сократить импорт, так и обеспечить отечественный рынок качественным чаем. Применяя современные сельскохозяйственные технологии, можно совершить переворот в этой области".

Заместитель председателя правления Ассоциации экспортеров и производителей чая, главный агроном ООО "Астарачай" Исрафил Исрафилов перечислил проблемы производителей чая:

"Пандемия оказала определенное влияние на нашу деятельность. В период жесткого карантина мы не могли отпускать работников на поля. В настоящее время чаеводство сталкивается с очень большими проблемами, к примеру, в вопросах полива. В этом году воды накопилось мало и ожидается засуха. Нам была выдана субсидия, которая еще даже не поступила на счет ООО "Астарачай". Другие компании, занимающиеся производством, также пока не смогли получить субсидии. Мы должны были купить на эти деньги удобрения. Нам лично удалось приобрести удобрение для хозяйства, но другие производители не могут себе это позволить. Будучи ассоциацией, мы не можем помочь ни одному из мелких фермеров, занимающихся чайным производством. Положение самого ООО "Астарачай" оставляет желать лучшего. В нынешних условиях каждая компания выживает как может, в том числе и "Астарачай".

Исрафилов отметил, что мелкие фермеры в стране продают местный чай крупным компаниям:

"Крупнейшими компаниями в этой сфере являются Azеrsun и Beta. Они также импортируют чай. Мы же занимаемся исключительно местным производством. Beta в последнее время выращивала чай в Лянкаране на площади до 34 гектаров. Однако Azеrsun либо завозит чай, либо приобретает, перерабатывает и реализует местный чай, который обходится им недорого, примерно по 1,5-1,6 маната. У нас килограмм чайного листа стоит 2,8 маната. Мы должны содержать рабочих и технику. Мелкие фермеры не имеют выхода на внешний рынок. Они продают местный чай только крупным компаниям".

По его словам, сейчас выход на внешние рынки в связи с пандемией затруднен: "В целом же основными рынками экспорта нашего чая являются Беларусь, Россия. "Астарачай" поставляет продукцию в Беларусь, Германию. В Астрахани тоже была создана торговая ярмарка, и мы отправляли туда продукцию. А после пандемии эти работы прекратились. В настоящее время наши зарубежные встречи также приостановлены".

В Минсельхозе сообщили, что выплаты ООО "Астарачай" не были произведены из-за того, что предприятие не подало электронное заявление на получение субсидии: "В информационной системе электронного сельского хозяйства продолжается процесс формирования электронного обращения на получение субсидии производителям зерновых и фруктов. Поскольку чай является многолетним растением, сроки обращения заканчиваются 31 мая. Далее по результатам мониторингов в июне-июле будут осуществлены выплаты.

ООО "Астарачай" обратилось за субсидией в прошлом году и получила ее. В этом году компания еще не внесло заявку на получение субсидии в систему. Фермерам следует внести заявки с 1 февраля по 31 мая. ООО "Астарачай" также может подать заявку. Если они обратятся до этого времени и документы будут в порядке, им будет выплачена субсидия".