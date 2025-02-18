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Цены на рис в Японии взлетели почти на 90% за год

Цены на рис в Японии взлетели почти на 90% за год В феврале средняя розничная цена на рис в Японии выросла почти на 90% по сравнению с тем же показателем годом ранее.
АПК
18 февраля 2025 г. 13:56
Цены на рис в Японии взлетели почти на 90% за год

В феврале средняя розничная цена на рис в Японии выросла почти на 90% по сравнению с тем же показателем годом ранее.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал NHK со ссылкой на данные Министерства сельского хозяйства Японии.

Так, средняя рыночная цена за 5 кг риса в первую неделю февраля 2025 года составила 3 829 иен (около $25,22). Это на 90% выше, чем в феврале прошлого года - 2 000 иен ($13,17) за 5 кг риса.

В октябре прошлого года сообщалось, что самый популярный сорт японского риса, кошихикари, может исчезнуть из-за глобального потепления.

Уже 40 лет рис кошихикари — самый популярный сорт в Японии. Прошлым летом в префектуре Ниигата только 5% его урожая были признаны пригодными для продажи - вместо обычных 80%. Это привело к пустым полкам в магазинах и призывам использовать стратегические запасы риса.

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