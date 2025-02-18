Цены на рис в Японии взлетели почти на 90% за год

Цены на рис в Японии взлетели почти на 90% за год

В феврале средняя розничная цена на рис в Японии выросла почти на 90% по сравнению с тем же показателем годом ранее.

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