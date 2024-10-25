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Цены на рис в Токио в октябре впервые с 1971 года резко выросли

Цены на рис в Токио в октябре впервые с 1971 года резко выросли Цены на основной продукт рациона японцев – рис в Токио в октябре выросли на 62,3% в годовом выражении. Это самый высокий показатель с 1971 года.
АПК
25 октября 2024 г. 10:05
Цены на рис в Токио в октябре впервые с 1971 года резко выросли

Цены на основной продукт рациона японцев – рис в Токио в октябре выросли на 62,3% в годовом выражении. Это самый высокий показатель с 1971 года.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в статотчете Министерства общенациональных дел.

Он подорожал в среднем примерно в 1,5 раза в сравнении с прошлогодними ценами. Это объясняется ростом цен на удобрения и расходов на оплату труда.

В августе-сентябре в токийских магазинах наблюдался дефицит риса, который просто исчез с полок магазинов. Сначала это объяснялось ажиотажным спросом на рис и другие продукты на фоне предупреждений о возможном землетрясении в районе разлома Нанкай, затем – плохим урожаем.

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