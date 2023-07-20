Цены на пшеницу в США достигли максимума за три недели

Цены на пшеницу в США в четверг повысились третью сессию подряд и достигли максимального уровня более чем за три недели после того, как Россия прекратила действие "зерновой сделки".

Цены на пшеницу в США в четверг повысились третью сессию подряд и достигли максимального уровня более чем за три недели после того, как Россия прекратила действие "зерновой сделки".

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает Trading Economics.

Котировки сентябрьских контрактов на пшеницу в Чикаго выросли на 1% - до 7,3525 долларов за бушель. По итогам торгов в среду они подскочили на 8,5%, что стало максимальным дневным приростом с 2012 года.

Цены декабрьских фьючерсов на кукурузу выросла на 0,5% - до 5,5575 долларов за бушель. При этом контракты на соевые бобы с поставкой в ноябре подешевели на 0,2%, до 14,0625 долларов за бушель, после подъема по итогам пяти сессий подряд.

Министерство обороны России в среду объявило ряд морских районов в международных водах Черного моря временно опасными для судоходства.

Российские военные заявили, что в связи с прекращением "зерновой сделки" сворачивается гуманитарный коридор в Черном море, и с 00:00 по московскому времени 20 июля все суда, идущие в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов.

"Зерновую сделку" заключили в Стамбуле 22 июля 2022 года. При участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов - по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов. Действие инициативы продлевали в ноябре 2022 года на 120 дней, до марта, затем еще дважды - на два месяца.