О нас

Цены на пшеницу в Чикаго снизились на фоне укрепления доллара

Цены на пшеницу в Чикаго снизились на фоне укрепления доллара В понедельник цены на пшеницу в Чикаго снижаются, поскольку укрепление доллара может ослабить экспорт из США. При этом ожидающееся повышение процентных ставок ФРС усиливает риск рецессии в мировой экономике, которая может ослабить спрос.
АПК
19 сентября 2022 г. 15:56
Цены на пшеницу в Чикаго снизились на фоне укрепления доллара

В понедельник цены на пшеницу в Чикаго снижаются, поскольку укрепление доллара может ослабить экспорт из США. При этом ожидающееся повышение процентных ставок ФРС усиливает риск рецессии в мировой экономике, которая может ослабить спрос.

Как передает Report, продолжающийся экспорт украинского зерна на мировые рынки также оказывает давление на цены. Соя получает поддержку на ожиданиях роста импорта в Китай и ввиду ралли цен на соевый шрот.

В 12.06 по Гринвичу наиболее активно торгующиеся фьючерсы на пшеницу на CBOT снизились в цене на 1,7%, до 8,44 1/4 доллара за бушель.

Соя выросла в цене на 0,3%, до 14,53 доллара, кукуруза подешевела на 0,3%, до 6,75 1/4 доллара.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Chicago wheat drops on stronger dollar

Самое читаемое

Реальность, вызванная провокациями Армении - создание буферной зоны у границы с Азербайджаном
Реальность, вызванная провокациями Армении - создание буферной зоны у границы с Азербайджаном
13 сентября 2022 г. 03:29
Азербайджанские общественные организации в Турции осудили военную провокацию Армении
Азербайджанские общественные организации в Турции осудили военную провокацию Армении
13 сентября 2022 г. 17:37
Чавушоглу: Турция всегда будет с Азербайджаном
Чавушоглу: Турция всегда будет с Азербайджаном
13 сентября 2022 г. 22:38
Тело шехида Джавидана Бадалова передано семье
Тело шехида Джавидана Бадалова передано семье
14 сентября 2022 г. 10:01
Айхан Косе: В Азербайджане потенциал роста экономики может достичь 4%
Айхан Косе: В Азербайджане потенциал роста экономики может достичь 4%
14 сентября 2022 г. 17:02
Guardian: Азербайджанский бренд адаптивной одежды планирует провести показы мод заграницей
Guardian: Азербайджанский бренд адаптивной одежды планирует провести показы мод заграницей
16 сентября 2022 г. 10:46
ЦБ России снизил учетную ставку
ЦБ России снизил учетную ставку
16 сентября 2022 г. 14:39
Эрдоган обсудит с Путиным скидку на газ в 25%
Эрдоган обсудит с Путиным скидку на газ в 25%
16 сентября 2022 г. 18:48
В Ереване неизвестный бросил взрывчатку в сторону полицейских
В Ереване неизвестный бросил взрывчатку в сторону полицейских
17 сентября 2022 г. 03:52
Китайские корабли и самолеты окружили Тайвань
Китайские корабли и самолеты окружили Тайвань
19 сентября 2022 г. 16:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi