Цены на пшеницу в Чикаго снизились на фоне укрепления доллара

В понедельник цены на пшеницу в Чикаго снижаются, поскольку укрепление доллара может ослабить экспорт из США. При этом ожидающееся повышение процентных ставок ФРС усиливает риск рецессии в мировой экономике, которая может ослабить спрос.

В понедельник цены на пшеницу в Чикаго снижаются, поскольку укрепление доллара может ослабить экспорт из США. При этом ожидающееся повышение процентных ставок ФРС усиливает риск рецессии в мировой экономике, которая может ослабить спрос.

Как передает Report, продолжающийся экспорт украинского зерна на мировые рынки также оказывает давление на цены. Соя получает поддержку на ожиданиях роста импорта в Китай и ввиду ралли цен на соевый шрот.

В 12.06 по Гринвичу наиболее активно торгующиеся фьючерсы на пшеницу на CBOT снизились в цене на 1,7%, до 8,44 1/4 доллара за бушель.

Соя выросла в цене на 0,3%, до 14,53 доллара, кукуруза подешевела на 0,3%, до 6,75 1/4 доллара.