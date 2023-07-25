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Цены на пшеницу обновили 5-месячный максимум

Цены на пшеницу обновили 5-месячный максимум Пшеница выросла в цене до максимума с середины февраля из-за опасений сокращения поставок из черноморского региона. Фьючерсы на пшеницу в Чикаго выросли в цене примерно на 2,6% и достигли 7,7725 долларов за бушель.
АПК
25 июля 2023 г. 10:14
Цены на пшеницу обновили 5-месячный максимум

Пшеница выросла в цене до максимума с середины февраля из-за опасений сокращения поставок из черноморского региона. Фьючерсы на пшеницу в Чикаго выросли в цене примерно на 2,6% и достигли 7,7725 долларов за бушель.

Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс".

Пшеница подорожала в последнее время на фоне выхода России из зерновой сделки. Рост цен усилился на сообщениях о нанесении ударов по объектам в районе Одессы, пишет газета The Financial Times.

На Россию и Украину приходится около 30% общемировых поставок пшеницы.

В то же время засушливая погода в ряде ключевых сельскохозяйственных районов США привела к ухудшению прогнозов урожая зерновых в стране, отмечает Trading Economics.

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Версия на английском языке Wheat prices hit 5-month high

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