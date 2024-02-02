О нас

Цены на какао-бобы достигли максимума с 1977 года

Цены на какао-бобы достигли максимума с 1977 года Цены на какао-бобы в пятницу растут шестую сессию подряд и, вероятно, обновят максимум более чем за 46 лет по итогам торгов.
АПК
2 февраля 2024 г. 21:30
Цены на какао-бобы достигли максимума с 1977 года

Цены на какао-бобы в пятницу растут шестую сессию подряд и, вероятно, обновят максимум более чем за 46 лет по итогам торгов.

Как передает Report, об этом сообщает MarketWatch.

"Предложение какао-бобов из Западной Африки остается ограниченным, и ожидания, что объемы их производства будут ниже спроса, усиливаются", - отмечает вице-президент The Price Futures Group Джек Сковилл.

Мартовские фьючерсы на какао-бобы подорожали на 1%, до $5006 за тонну, на торгах на американской площадке ICE в пятницу.

В четверг цена этих контрактов составила $4956 за тонну - это максимум на закрытие рынка с 20 июля 1977 года, по данным Dow Jones.

В январе какао-бобы подорожали на 15%, что является самым существенным ростом с ноября 2020 года.

Урожай какао-бобов отстает от уровней предыдущего сельхозгода, говорится в обзоре Commerzbank.

Оценки экспортеров показывают, что поставки какао-бобов в порты Кот-д'Ивуара, являющегося крупнейшим мировым производителем этого вида сырья, в период с начала сельскохозяйственного года в октябре и до конца января были на 35% ниже по сравнению с тем же периодом годом ранее, отмечают в Commerzbank.

Это означает, что рынок какао-бобов будет дефицитным третий год подряд, говорят эксперты банка.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

В Азербайджане будут пересмотрены критерии медосмотра призывников
В Азербайджане будут пересмотрены критерии медосмотра призывников
30 января 2024 г. 12:23
Участникам Отечественной войны предоставят новые спортивные протезы
Участникам Отечественной войны предоставят новые спортивные протезы
30 января 2024 г. 12:01
Завтра в Баку ожидается мокрый снег
Завтра в Баку ожидается мокрый снег
27 января 2024 г. 12:42
TƏBİB: Закон не предусматривает карантин для лиц, контактировавших с инфицированным корью
TƏBİB: Закон не предусматривает карантин для лиц, контактировавших с инфицированным корью
30 января 2024 г. 14:41
Вице-премьеры Азербайджана и Армении завершили переговоры
Вице-премьеры Азербайджана и Армении завершили переговоры
31 января 2024 г. 19:09
Эксперт Минздрава: Гепатит А не вызывает хронических заболеваний печени
Эксперт Минздрава: Гепатит А не вызывает хронических заболеваний печени
29 января 2024 г. 11:20
Врачи опробовали первую вакцину от рака кишечника
Врачи опробовали первую вакцину от рака кишечника
27 января 2024 г. 07:11
Минздрав: Число обращений с подозрением на корь и гепатит А не увеличилось
Минздрав: Число обращений с подозрением на корь и гепатит А не увеличилось
29 января 2024 г. 15:07
Завтра в Баку ожидается мокрый снег, в регионах выпадет снег
Завтра в Баку ожидается мокрый снег, в регионах выпадет снег
28 января 2024 г. 12:59
В Измире произошло землетрясение магнитудой 5,1
В Измире произошло землетрясение магнитудой 5,1
27 января 2024 г. 10:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi