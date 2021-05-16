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Цены на индийский чай повысятся из-за COVID-19 и засухи

Цены на индийский чай повысятся из-за COVID-19 и засухи На 90 чайных плантациях в штате Ассам, лидера по производству чая в стране, зафиксировано в общей сложности около 500 случаев заболевания коронавирусом
АПК
16 мая 2021 г. 18:02
Цены на индийский чай повысятся из-за COVID-19 и засухи

Урожай чая в Индии в нынешнем году находится под угрозой. Это связано одновременно с сильной жарой и засухой и с вспышкой заболеваемости COVID-19 в стране.

Как передает Report, об этом пишет Financial Times. По данным властей, по меньшей мере на 90 чайных плантациях в штате Ассам, лидера по производству чая в стране, зафиксировано в общей сложности около 500 случаев заболевания коронавирусом. По словам владельцев плантаций, для определения настоящих масштабов вспышки нужно дополнительное тестирование. Кроме того, Ассам, а также районы на северо-востоке Индии, выращивающие чай, в этом году уже столкнулись с сильными засухами.

Производители чая указывают на то, что, если со вспышкой COVID-19 не удастся своевременно справиться, это вместе с засухой окажет негативное влияние на урожай и, соответственно, приведет к росту цен на индийский чай. По подсчетам чайной компании Van Rees, производство чая в Северной Индии в марте составило 47 млн кг, что больше, чем в 2020 году, но существенно меньше, чем в 2019-м, когда было произведено около 60 млн кг. По данным аналитической компании Mintec, специализирующейся на продовольственных товарах, в апреле цены на чай на торгах в Колкате (Калькутте), крупнейшем экспортном центре, выросли более чем на 40% в сравнении с предыдущим месяцем.

Индия является вторым по объемам производителем чая в мире после Китая. В прошлом году местное производство уже пострадало от плохих погодных условий и приостановки на несколько недель из-за пандемии. По словам аналитика Mintec Иби Идонибойе, проблемы с индийским чаем могут открыть дополнительные возможности для других производителей чая, таких как Шри-Ланка, которые смогут поставлять больше чая крупным потребителям, в том числе России.

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