Цены на индийский чай повысятся из-за COVID-19 и засухи

Урожай чая в Индии в нынешнем году находится под угрозой. Это связано одновременно с сильной жарой и засухой и с вспышкой заболеваемости COVID-19 в стране.
Как передает Report, об этом пишет
Производители чая указывают на то, что, если со вспышкой COVID-19 не удастся своевременно справиться, это вместе с засухой окажет негативное влияние на урожай и, соответственно, приведет к росту цен на индийский чай. По подсчетам чайной компании Van Rees, производство чая в Северной Индии в марте составило 47 млн кг, что больше, чем в 2020 году, но существенно меньше, чем в 2019-м, когда было произведено около 60 млн кг. По данным аналитической компании Mintec, специализирующейся на продовольственных товарах, в апреле цены на чай на торгах в Колкате (Калькутте), крупнейшем экспортном центре, выросли более чем на 40% в сравнении с предыдущим месяцем.
Индия является вторым по объемам производителем чая в мире после Китая. В прошлом году местное производство уже пострадало от плохих погодных условий и приостановки на несколько недель из-за пандемии. По словам аналитика Mintec Иби Идонибойе, проблемы с индийским чаем могут открыть дополнительные возможности для других производителей чая, таких как Шри-Ланка, которые смогут поставлять больше чая крупным потребителям, в том числе России.