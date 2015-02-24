​Центральный банк Азербайджана наказал 6 банков

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ Центральный банк Азербайджана (ЦБА) при проведении мониторинга 23 февраля выявил нарушения существующих нормативов при определении курса покупки-продажи наличной валюты в 10 пунктах обмена валют шести коммерческих банков, их лицензии были ликвидированы.

Как сообщили Report в ЦБА, соблюдение валютного законодательства, в том числе существующих нормативов по определению курса покупки-продажи наличной валюты постоянно находится в центре внимания: "В последнее время из-за роста объемов операций по покупке-продаже наличной иностранной валюты мы усилили меры контроля".

Центральный банк отмечает, что ЦБА и в дальнейшем продолжит работу по оперативному контролю за полным соблюдением законодательства, в том числе существующих нормативов по определению курса покупки-продажи наличной валюты, в отношении нарушивших законодательство будут предприняты необходимые меры.

Отметим, что пункты обмена валют могут покупать или продавать наличную валюту максимум на 2% ниже или выше официального курса.