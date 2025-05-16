Центр CARCAS и Институт плодоводства и чаеводства Министерства сельского хозяйства подписали "Меморандум о стратегическом сотрудничестве"

Центр CARCAS и Институт плодоводства и чаеводства Министерства сельского хозяйства подписали "Меморандум о стратегическом сотрудничестве".

В рамках I форума агрономов Азербайджана, проходящего в эти дни в Баку в рамках международной выставки Caspian Agro 2025, Центр аграрных исследований каспийского региона CARCAS и Институт плодоводства и чаеводства Министерства сельского хозяйства Азербайджана подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве.

Как сообщает Report, стороны подтвердили обоюдную готовность к углублению партнерства в приоритетных для страны направлениях:

• научное и технологическое развитие отечественного питомниководства, а также снижение зависимости от импортируемых саженцев плодово-ягодных культур.

• подготовка и переподготовка специалистов аграрного сектора,

• создание современных учебно-тренинговых центров.

Питомники - основа продовольственного суверенитета

Одна из ключевых инициатив, заложенных в меморандум, касается разработки и реализации Национальной программы по локализации производства саженцев. В условиях нарастающей нестабильности глобальных цепочек поставок и климатических вызовов, Азербайджан делает ставку на создание собственной питомниковой базы, ориентированной на:

• адаптированные к местным условиям сорта,

• устойчивость к болезням и засухе,

• обеспечение спроса внутреннего рынка без зависимости от внешних поставщиков.

Проект по созданию современного агропитомника, реализуемый совместно CARCAS и Институтом, станет модельной платформой, объединяющей науку, технологии и практическое внедрение. Питомник будет также выполнять функции демо-центра и площадки для аграрного обучения.

Человеческий капитал — в центре внимания

CARCAS и Институт плодоводства и чаеводства акцентировали важность формирования нового поколения аграрных специалистов. Особое внимание будет уделено:

• созданию регионального тренингового центра на базе передовых хозяйств и НИИ,

• развитию программ повышения квалификации фермеров, агрономов и техников,

Сотрудничество также предполагает организацию стажировок и обменных программ с привлечением международных партнёров CARCAS — научных центров, университетов и профильных ассоциаций.

Экспертная презентация от CARCAS

От имени Центра CARCAS в рамках форума с презентацией выступила доктор биологических наук, член Экспертного совета Севиль Сулейманова, которая представила участникам стратегическое видение Центра по трансформации аграрного образования, подготовке кадров нового типа и локализации посадочного материала как основы продовольственной и экологической безопасности страны. В своем выступлении она подчеркнула необходимость системного подхода, объединяющего агронауку, политику и предпринимательство.

Фокус на регионы: встреча с министром сельского хозяйства Нахчывана

В рамках форума член Наблюдательного совета Центра CARCAS Заур Расулов также провел рабочую встречу с Министром сельского хозяйства Нахчыванской Автономной Республики Хаялей Дадашевой. На встрече обсуждались возможности масштабирования образовательных и исследовательских инициатив в Нахчыване, включая открытие регионального аграрного учебного центра и сотрудничество в области устойчивого садоводства и ирригации.

Министр пригласила делегацию CARCAS посетить Нахчыван для более предметного обсуждения совместных шагов.

"Мы формируем экосистему, в которой фермер, учёный и преподаватель действуют в синергии, объединяя практический опыт, научные знания и образовательные подходы для развития отечественного питомниководства и снижения зависимости от импорта плодовых саженцев", - заявил Заур Расулов – член Наблюдательного совета Центра CARCAS по итогам встречи.

Подписание меморандума стало важным шагом на пути к аграрной самодостаточности Азербайджана, формированию компетентного кадрового резерва и усилению научно-образовательного потенциала в сельском хозяйстве.