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Центр аграрных инноваций обнародовал новые детали предстоящих гастрофестивалей

Центр аграрных инноваций обнародовал новые детали предстоящих гастрофестивалей Центр аграрных инноваций обнародовал новые детали предстоящих гастрофестивалей
АПК
20 июня 2025 г. 12:21
Центр аграрных инноваций обнародовал новые детали предстоящих гастрофестивалей

Гастрономические фестивали Центра аграрных инноваций охватят 9 экономических районов и будут организованы по единой концепции.

Как сообщает Report, об этом заявил директор Центра аграрных инноваций Анар Джафаров, приводя детали предстоящих фестивалей.

По его словам, основная цель фестивалей — популяризация туристического потенциала регионов. Также центр стремится поддержать местных фермеров и производителей, повысить и расширить их торговые возможности.

"Эти мероприятия внесут вклад в улучшение социального благосостояния сельского населения и сохранение национально-культурного наследия в регионах. В рамках каждого фестиваля будут представлены образцы регионального фольклора, выступления местных артистов и продукция фермерских хозяйств. Это позволит донести до широкой аудитории аграрный потенциал и культурные традиции регионов", — отметил он.

По словам Джафарова, фестивали организованы по принципу государственно-частного партнерства. Активное участие принимают не только структуры Министерства сельского хозяйства, но и другие государственные структуры, предприниматели, банковские и небанковские кредитные организации, сети супермаркетов. Это создает условия для установления прямых связей между фермерами и поставщиками.

Фестивали пройдут в следующих регионах:

Самух – "Абрикос года"

Шамкир – "Овощи"

Дашкесан – "Село и фермер"

Кюрдамир – "Бахча"

Хачмаз – "Персик"

Гёйгёль – "Малина года"

Шамахы – "Виноград и вино"

Масаллы – "Рис"

Нефтчала – "Рыба"

Саатлы – "Хлопок"

Агстафа – "Арахис"

Балакен – "Хурма"

Агдаш – "Айва".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda keçiriləcək Məhsul Festivallarının detalları açıqlanıb

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