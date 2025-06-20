Центр аграрных инноваций обнародовал новые детали предстоящих гастрофестивалей

Гастрономические фестивали Центра аграрных инноваций охватят 9 экономических районов и будут организованы по единой концепции.
Как сообщает Report, об этом заявил директор Центра аграрных инноваций Анар Джафаров, приводя детали предстоящих фестивалей.
По его словам, основная цель фестивалей — популяризация туристического потенциала регионов. Также центр стремится поддержать местных фермеров и производителей, повысить и расширить их торговые возможности.
"Эти мероприятия внесут вклад в улучшение социального благосостояния сельского населения и сохранение национально-культурного наследия в регионах. В рамках каждого фестиваля будут представлены образцы регионального фольклора, выступления местных артистов и продукция фермерских хозяйств. Это позволит донести до широкой аудитории аграрный потенциал и культурные традиции регионов", — отметил он.
По словам Джафарова, фестивали организованы по принципу государственно-частного партнерства. Активное участие принимают не только структуры Министерства сельского хозяйства, но и другие государственные структуры, предприниматели, банковские и небанковские кредитные организации, сети супермаркетов. Это создает условия для установления прямых связей между фермерами и поставщиками.
Фестивали пройдут в следующих регионах:
Самух – "Абрикос года"
Шамкир – "Овощи"
Дашкесан – "Село и фермер"
Кюрдамир – "Бахча"
Хачмаз – "Персик"
Гёйгёль – "Малина года"
Шамахы – "Виноград и вино"
Масаллы – "Рис"
Нефтчала – "Рыба"
Саатлы – "Хлопок"
Агстафа – "Арахис"
Балакен – "Хурма"
Агдаш – "Айва".