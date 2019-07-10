​Цены на репчатый лук в Азербайджане могут резко упасть

В Бейлагане и Агдаме началась массовая уборка репчатого лука.

Как сообщает Report, об этом рассказал глава отдела по связям с общественностью и информационного обеспечения Министерства сельского хозяйства Азербайджана Вугар Гусейнов.

"В настоящее время мешок лука (33-34 килограмма) в Агдаме предлагается за 12 манатов, а в Бейлагане - 10 манатов. Фермеры прогнозируют, что в ближайшие дни цены упадут до 5-7 манатов, и даже еще ниже. Потому что урожай выше, чем в предыдущие годы. Рост предложения на рынке приводит к снижению розничных цен", - сказал он.