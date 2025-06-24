CARCAS и компания "Melo Dora" подписали меморандум о сотрудничестве в аграрной сфере

CARCAS и компания "Melo Dora" подписали меморандум о сотрудничестве в аграрной сфере

Сегодня в офисе Центра "CARCAS" состоялось подписание меморандума о сотрудничестве между Центром аграрных исследований Каспийского региона (CARCAS) и компанией "Melo Dora".

Как передает Report, документ закрепляет партнерство сторон в области развития современного сельского хозяйства, локального производства саженцев, агротехнических решений и устойчивых форм ведения агробизнеса.

Сотрудничество предусматривает:

обеспечение качественным посадочным материалом,

закладку садов и агротехническое сопровождение,

реализацию совместных производственных и образовательных инициатив.

Особое внимание в рамках соглашения уделяется развитию научно-технологического направления. Стороны достигли договоренности о запуске программ на основе искусственного интеллекта для сельского хозяйства - в том числе по управлению агротехнологическими циклами, прогнозированию урожайности, мониторингу состояния растений и почвы.

Одним из ключевых пунктов соглашения стало намерение учредить Сельскохозяйственную академию на базе Центра CARCAS и с участием "Melo Dora". Академия будет работать над подготовкой молодых специалистов, развитием квалификаций агрономов и внедрением передовых практик в сферу агрообразования. В этом направлении планируется тесное взаимодействие с Азербайджанским государственным аграрным университетом и профильными научными институтами Министерства сельского хозяйства.

По словам председателя Наблюдательного совета CARCAS - Рифата Султан-заде, это сотрудничество является примером новой модели взаимодействия между наукой, бизнесом и технологиями:

"Мы создаем не просто партнерство, а экосистему, в которой наука, производство и инновации работают в интересах устойчивого сельского хозяйства Азербайджана".

Компания "Melo Dora", специализирующаяся на современных решениях в области садоводства и переработки, выразила готовность инвестировать в долгосрочные инициативы, включая цифровизацию и локализацию ключевых производственных процессов.

CARCAS, в свою очередь, подтвердил свою миссию - служить мостом между научной средой, производителями и международными партнерами, чтобы вывести аграрный сектор страны на новый уровень эффективности и устойчивости.