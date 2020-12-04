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Былую славу агдамского вина следует возродить

Былую славу агдамского вина следует возродить Во времена СССР в Агдаме было широко распространено виноградарство, хлопководство, садоводство, бахчеводство
АПК
4 декабря 2020 г. 17:20
Былую славу агдамского вина следует возродить

Освобожденный Азербайджанской армией от оккупации Агдамский район исторически был аграрным районом.

Об этом рассказал Report историк Гасым Гаджиев.

"Агдам - один из крупных районов Карабаха, и здесь есть большие возможности для развития сельского хозяйства. Часть территории района предгорная, а часть низменная и пригодна для земледелия. Здесь есть плодородные черноземы, что является одним из факторов, способных обеспечить развитие аграрного сектора в различных направлениях. Во времена СССР в Агдаме было широко распространено виноградарство, хлопководство, садоводство, бахчеводство. Урожайность в этом районе была высокой, в этом плане она превосходила многие районы. В то же время, из-за большого количества земель, пригодных для возделывания, сельскохозяйственные планы выполнялись своевременно. Как известно, в то время была плановая экономика, и в некоторых районах создавались хозяйства, не соответствующие природным условиям. А это порой вызывало недовольство. Сейчас у людей есть выбор. Необходимо определить пути развития Агдама при участии жителей, которые знают природу этой земли, родились и выросли там. Министерству сельского хозяйства нужно представить эффективные предложения", - отметил он.

Агдамский район входил в первую тройку по производству зерна в СССР. Земля здесь особенно плодородная.

Об этом Report рассказал экономист-эксперт Эльман Садыгов.

"Кроме зерноводства, в Агдаме можно развивать виноделие. Агдамское вино было очень популярно в Союзе, в том числе и в России, и надо возродить его былую славу. Если мы сможем это сделать, увеличим наш экспортный потенциал. Найти рынки сбыта вина несложно. Даже в Китае мы можем продавать агдамское вино. Плодородные почвы благоприятны для виноградарства. В Агдаме мы можем добиться развития этой сферы", - отметил он.

"Вероятно, после того, как территория Агдама будет полностью очищена от мин, здесь в первую очередь будут реализованы инфраструктурные проекты, а затем будут открыты конкретные предприятия. Потенциал Агдама высок, и этот район может способствовать как увеличению ВВП, так и росту экспорта. Просто важно правильно оценить потенциал Агдама", - добавил Садыгов.

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Версия на азербайджанском языке "Ağdam çaxırının şöhrətini özünə qaytarmaq lazımdır"

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