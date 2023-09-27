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Планируется создать бренд органической продукции Карабаха и Восточного Зангезура

Планируется создать бренд органической продукции Карабаха и Восточного Зангезура Будет создан бренд органической продукции Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов Азербайджана.
АПК
27 сентября 2023 г. 15:39
Планируется создать бренд органической продукции Карабаха и Восточного Зангезура

Планируется создать бренд органической продукции Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов Азербайджана.

Об этом Report заявил председатель Общественного союза "Ассоциация производителей и экспортеров экологически чистой продукции Азербайджана" Эмин Алиев.

"Основной целью является производство экологически чистой продукции в этих районах. Мы представили свои предложения по этому поводу в министерство сельского хозяйства. Для производства органической продукции в нашей стране важно эффективное использование земельных и водных ресурсов, восстановление земельных участков. В целом, в стране имеется большой потенциал для расширения производства органической продукции. Но главная задача - представить потенциал производства органической продукции в нашей стране, особенно братским турецким государствам, и использовать их опыт в этой сфере", - сказал он.

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