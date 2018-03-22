Болгарские виноделы посетили Азербайджан

София. 22 марта. REPORT.AZ/ Группа в составе членов Объединения болгарских виноделов, бизнесменов, занятых в области виноделия и спиртных напитков, побывала в Азербайджане.

Как сообщили восточноевропейскому бюро Report в посольстве Азербайджана в Болгарии, визит был нацелен на расширение двустороннего сотрудничества в области виноделия.

Гости посетили Баку, Абшерон, Шемаху, Исмаиллы, Габалу, Шеки, Гянджу, Товуз, Гёйгёль, Шемкир и Агсу. Болгарские специалисты побывали на 8 заводах по производству вина и других спиртных напитков, в том числе на Tovuz Baltiya, Gəncə Şərab2, ООО Aqro-Azərinvest и İsmayilli Sharab-2, продегустировав здешние напитки.

В рамках недельного визита гости также побывали в селении Ивановка, где компактно проживают молокане. Визит был организован министерством культуры и туризма, посольством Азербайджана в Болгарии, объединением болгарских виноделов и компанией helloAzerbaijan.