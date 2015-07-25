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    Более 20 человек погибли при атаке террористов в Нигерии

    Террористы напали на деревню в штате Борно на северо-востоке Нигерии, погиб 21 местный житель

    Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ По меньшей мере 21 человек погиб в результате нападения террористов в штате Борно на северо-востоке Нигерии. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом передает агентство Франс Пресс.

    "Террористы атаковали деревню в пятницу около 9.00 по местному времени, они стали стрелять в беззащитных жителей", - сообщил очевидец происшествия.

    "Погиб 21 человек", - сообщил другой житель деревни, на которую было совершено нападение. Представитель полиции штата подтвердил факт атаки, число жертв он не уточнил.

    В Нигерии активно действует радикальная исламистская группировка "Боко Харам", члены которой выступают против западной модели образования и добиваются введения шариата по всей стране. Группировка стоит за большинством терактов, которые регулярно совершаются в стране.

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