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    ​Более 170 человек подхватили норовирус во время круиза в Тихом океане

    Лайнер Crown Princess вместимостью в 3080 пассажиров заканчивал свой 28-дневный рейс

    Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Более 170 человек подхватили норовирус, или желудочный грипп, на борту круизного лайнера США в Тихом океане.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Центр по контролю и профилактике заболеваний Минздрава США (CDC).

    Лайнер Crown Princess вместимостью в 3080 пассажиров заканчивал свой 28-дневный рейс из Лос-Анджелеса на Гавайи и Таити. Вирусом заразились 158 из 3009 пассажиров и 14 из 1160 членов экипажа, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на отчет CDC.

    Норовирус, или "желудочный грипп", является разновидностью гастроинтестинальной инфекции. 

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