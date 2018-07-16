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    Больше всего зерна из Ставрополя и Карачаево-Черкесии экспортируется в Азербайджан

    Баку. 16 июля. REPORT.AZ/ В этом году Азербайджан стал крупнейшим покупателем зерна из Ставропольского края и Карачаево-Черкесской Республики (Россия).

    Как сообщает Report со ссылкой на ИА "Казах-Зерно", в указанных регионах с 3 по 9 июля было выдано 118 фитосанитарных сертификатов на зерно и продукты его переработки общим объемом 5,35 тыс. тонн.

    Наибольшие объемы отгружали в Азербайджан - 1,92 тыс. тонн, что составляет 36,0 % от общего экспорта регионов. Также отгрузки производили в Армению - 1,34 тыс. тонн и Грузию - 1,06 тыс. тонн. 

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