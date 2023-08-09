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Bloomberg: Цены на рис выросли до максимума за 15 лет на фоне падения поставок

Bloomberg: Цены на рис выросли до максимума за 15 лет на фоне падения поставок Биржевые цены на таиландский белый рис в Азиатско-Тихоокеанском регионе выросли до 648 долларов за тонну, что является рекордом с октября 2008 года.
АПК
9 августа 2023 г. 17:34
Bloomberg: Цены на рис выросли до максимума за 15 лет на фоне падения поставок

Биржевые цены на таиландский белый рис в Азиатско-Тихоокеанском регионе выросли до 648 долларов за тонну, что является рекордом с октября 2008 года.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на местную Ассоциацию экспортеров риса.

За последний год рост цен на рис составил почти 50%. 26 июля был побит трехлетний рекорд - 572 долларов за тонну.

"Цены на рис в Азии взлетели до самого высокого уровня почти за 15 лет на фоне растущих опасений по поводу мировых поставок. Сухая погода угрожает производству в Таиланде, а крупнейший поставщик продукта - Индия - запретила экспорт некоторых его видов", - говорится в публикации.

Таиланд переживает период с небольшим количеством осадков - в этом месяце они составляют 60% от нормы. Власти страны приняли решение экономить воду и призвали фермеров страны перейти к выращиванию культур с ее минимальным потреблением. Речь идет о многолетних культурах, а рис относится к однолетним. В то же время правительство Индии ввело запрет на вывоз белого риса, кроме басмати. Это уже привело к сокращению поставок. В CNBC допустили, что мир может столкнуться с дефицитом злака.

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Версия на английском языке Bloomberg: Rice soars to highest since 2008 on rising threats to supply

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